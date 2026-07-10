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Рейтинг Путіна обвалюється другий тиждень поспіль: результати опитування

11:18 10.07.2026 Пт
2 хв
Як змінився рейтинг Путіна?
aimg Олена Чупровська
Фото: хазяїн Кремля Володимир Путін (Getty Images)

Рівень довіри та схвалення діяльності російського диктатора Володимира Путіна серед росіян знижується вже другий тиждень поспіль. Причиною стали далекобійні санкції України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування державного ВЦВГД.

Що показало опитування

Схвалення діяльності Путіна в опитуванні, проведеному з 29 червня по 5 липня, висловили 66% респондентів. Це на 0,9 процентного пункту менше, ніж тижнем раніше.

Довіру Путіну висловили 72,3% опитаних - на 1 процентний пункт менше, ніж попереднього тижня.

  • Обидва показники падають два тижні поспіль: схвалення знизилося на 4,4 в.п. (з 70,4%), довіра - також на 4,4 в.п. (з 76,7%).
  • Рівень несхвалення зріс за тиждень на 1,2 в.п., до 22,5%. Недовіра до Путіна зросла на 0,7 в.п., до 22,8%.
  • При цьому мінімумів воєнного часу, зафіксованих у середині квітня на тлі блокувань інтернету (65,6% схвалення, 71% довіри), обидва показники поки не досягли.

Падіння довіри фіксує й наближений до Кремля фонд "Громадська думка". За його опитуванням, проведеним 3-5 липня, довіра до Путіна впала з 71% до 69%. Водночас ФОМ зафіксував зростання оцінки роботи президента - з 70% до 71%.

Чому падають рейтинги

Головною подією тижня для росіян, за даними ФОМ, став дефіцит бензину та його подорожчання - так відповіли 20% опитаних.

Для порівняння: "спецоперацію" загалом назвали темою тижня 18% респондентів, а обстріли російських територій - 12%.

Ще тиждень тому основними подіями для росіян були обстріли Росії (19%) та "СВО в цілому" (15%), а про дефіцит бензину говорили лише 14% опитаних.

Що передувало паливній кризі

Тим часом атаки на нафтову інфраструктуру Росії тривають. Внаслідок ударів українських дронів Росія могла втратити від 20% до 40% своїх нафтопереробних потужностей, а криза з пальним зачепила близько 50 мільйонів громадян країни-агресорки.

Майже 50 регіонів запровадили обмеження на продаж бензину ще до кінця червня.

Як повідомляло РБК-Україна, радники пропонували главі Кремля перемир'я по лінії фронту, однак він відхилив цю ідею.

За даними джерел Reuters, близьких до Кремля, Путін вважає головним завданням встановлення контролю над усім Донбасом і найближчими місяцями, найімовірніше, піде на нову ескалацію війни.

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