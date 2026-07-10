Рейтинг Путіна обвалюється другий тиждень поспіль: результати опитування

Рівень довіри та схвалення діяльності російського диктатора Володимира Путіна серед росіян знижується вже другий тиждень поспіль. Причиною стали далекобійні санкції України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування державного ВЦВГД.
Схвалення діяльності Путіна в опитуванні, проведеному з 29 червня по 5 липня, висловили 66% респондентів. Це на 0,9 процентного пункту менше, ніж тижнем раніше.
Довіру Путіну висловили 72,3% опитаних - на 1 процентний пункт менше, ніж попереднього тижня.
Падіння довіри фіксує й наближений до Кремля фонд "Громадська думка". За його опитуванням, проведеним 3-5 липня, довіра до Путіна впала з 71% до 69%. Водночас ФОМ зафіксував зростання оцінки роботи президента - з 70% до 71%.
Головною подією тижня для росіян, за даними ФОМ, став дефіцит бензину та його подорожчання - так відповіли 20% опитаних.
Для порівняння: "спецоперацію" загалом назвали темою тижня 18% респондентів, а обстріли російських територій - 12%.
Ще тиждень тому основними подіями для росіян були обстріли Росії (19%) та "СВО в цілому" (15%), а про дефіцит бензину говорили лише 14% опитаних.
Тим часом атаки на нафтову інфраструктуру Росії тривають. Внаслідок ударів українських дронів Росія могла втратити від 20% до 40% своїх нафтопереробних потужностей, а криза з пальним зачепила близько 50 мільйонів громадян країни-агресорки.
Майже 50 регіонів запровадили обмеження на продаж бензину ще до кінця червня.
Як повідомляло РБК-Україна, радники пропонували главі Кремля перемир'я по лінії фронту, однак він відхилив цю ідею.
За даними джерел Reuters, близьких до Кремля, Путін вважає головним завданням встановлення контролю над усім Донбасом і найближчими місяцями, найімовірніше, піде на нову ескалацію війни.