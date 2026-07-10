Рейтинг Путина обваливается вторую неделю подряд: результаты опроса

Уровень доверия и одобрения деятельности российского диктатора Владимира Путина среди россиян снижается уже вторую неделю. Причиной стали дальнобойные санкции Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса государственного ВЦИОМ.
Одобрение деятельности Путина в опросе, проведенном с 29 июня по 5 июля, выразили 66% респондентов. Это на 0,9 процентного пункта меньше, чем неделей раньше.
Доверие Путину выразили 72,3% опрошенных - на 1 процентный пункт меньше, чем на прошлой неделе.
Падение доверия фиксирует и приближенный к Кремлю фонд "Общественное мнение". По его опросу, проведенному 3-5 июля, доверие к Путину упало с 71% до 69%. В то же время ФОМ зафиксировал рост оценки работы президента - с 70% до 71%.
Главным событием недели для россиян, по данным ФОМ, стал дефицит бензина и его подорожание - так ответили 20% опрошенных.
Для сравнения: "спецоперацию" в целом назвали темой недели 18% респондентов, а обстрелы российских территорий – 12%.
Еще неделю назад основными событиями для россиян были обстрелы России (19%) и СВО в целом (15%), а о дефиците бензина говорили лишь 14% опрошенных.
Между тем, атаки на нефтяную инфраструктуру России продолжаются. В результате ударов украинских дронов Россия могла потерять от 20% до 40% своих нефтеперерабатывающих мощностей, а кризис с горючим задел около 50 миллионов граждан страны-агрессорки.
Около 50 регионов ввели ограничения на продажу бензина еще до конца июня.
Как сообщало РБК-Украина, советники предлагали главе Кремля перемирие по линии фронта, однако он отверг эту идею.
По данным источников Reuters, близких к Кремлю, Путин считает главной задачей установления контроля над всем Донбассом и в ближайшие месяцы, вероятнее всего, пойдет на новую эскалацию войны.