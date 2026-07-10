Рейтинг Путина обваливается вторую неделю подряд: результаты опроса

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса государственного ВЦИОМ.

Что показал опрос

Одобрение деятельности Путина в опросе, проведенном с 29 июня по 5 июля, выразили 66% респондентов. Это на 0,9 процентного пункта меньше, чем неделей раньше.

Доверие Путину выразили 72,3% опрошенных - на 1 процентный пункт меньше, чем на прошлой неделе.

Оба показателя падают две недели подряд: одобрение снизилось на 4,4 п.п. (с 70,4%), доверие - также на 4,4 п.п. (с 76,7%).

Уровень неодобрения вырос за неделю на 1,2 п.п., до 22,5%. Недоверие к Путину выросло на 0,7 п.п., до 22,8%.

При этом минимумов военного времени, зафиксированных в середине апреля на фоне блокировок интернета (65,6% одобрения, 71% доверия), оба показателя пока не достигли.

Падение доверия фиксирует и приближенный к Кремлю фонд "Общественное мнение". По его опросу, проведенному 3-5 июля, доверие к Путину упало с 71% до 69%. В то же время ФОМ зафиксировал рост оценки работы президента - с 70% до 71%.

Почему падают рейтинги

Главным событием недели для россиян, по данным ФОМ, стал дефицит бензина и его подорожание - так ответили 20% опрошенных.

Для сравнения: "спецоперацию" в целом назвали темой недели 18% респондентов, а обстрелы российских территорий – 12%.

Еще неделю назад основными событиями для россиян были обстрелы России (19%) и СВО в целом (15%), а о дефиците бензина говорили лишь 14% опрошенных.

Что предшествовало топливному кризису

Между тем, атаки на нефтяную инфраструктуру России продолжаются. В результате ударов украинских дронов Россия могла потерять от 20% до 40% своих нефтеперерабатывающих мощностей, а кризис с горючим задел около 50 миллионов граждан страны-агрессорки.

Около 50 регионов ввели ограничения на продажу бензина еще до конца июня.

Как сообщало РБК-Украина, советники предлагали главе Кремля перемирие по линии фронта, однако он отверг эту идею.