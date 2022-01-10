Рейтинг по прибыли: сколько заработали украинские банки
Платежеспособные банки Украины за январь-ноябрь 2021 года получили 65,728 млрд гривен прибыли после налогообложения. Рейтинг по прибыльности возглавляет государственный ПриватБанк, который заработал 26,334 млрд гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины (НБУ).
По данным НБУ, на втором месте банк с иностранным капиталом Райффайзен Банк - 4,401 млрд гривен, на третьем частный ПУМБ - 3,962 млрд гривен.
Далее идут российский государственный Сбербанк - 3,675 млрд гривен и украинский государственный Укргазбанк - 3,477 млрд гривен.
По данным НБУ, 65 банков из 71 получили прибыль на сумму 65,976 млрд гривен, а 6 банков показали убытки на 248 млн гривен.
Напомним, по данным НБУ, на 1 ноября 2021 года больше всего вкладов было в государственном ПриватБанке - 245,7 млрд гривен. Количество вкладчиков - 23 млн 53 тысячи.