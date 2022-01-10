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Рейтинг по прибутку: скільки заробили українські банки

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Україна, Понеділок 10 січня 2022 14:27
Рейтинг по прибутку: скільки заробили українські банки Фото: банки за 11 місяців заробили 65 млрд гривень прибутку (bank.gov.ua)
Автор: Олександр Білоус

Платоспроможні банки України за січень-листопад 2021 року отримали 65,728 млрд гривень прибутку після оподаткування. Рейтинг за прибутковістю очолює державний ПриватБанк, який заробив 26,334 млрд гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України (НБУ).

За даними НБУ, на другому місці банк з іноземним капіталом Райффайзен Банк - 4,401 млрд гривень, на третьому приватний ПУМБ - 3,962 млрд гривень.

Далі йдуть російський державний Сбербанк - 3,675 млрд гривень і український державний Укргазбанк - 3,477 млрд гривень.

За даними НБУ, 65 банків з 71 отримали прибуток на суму 65,976 млрд гривень, а 6 банків показали збитки на 248 млн гривень.

Рейтинг по прибутку: скільки заробили українські банки

Нагадаємо, за даними НБУ, на 1 листопада 2021 року найбільше вкладів було в державному ПриватБанку - 245,7 млрд гривень. Кількість вкладників - 23 млн 53 тисячі.

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Національний банк України
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