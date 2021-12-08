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Рейтинг банков: где украинцы разместили больше всего депозитов

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Среда 08 декабря 2021 12:36
Рейтинг банков: где украинцы разместили больше всего депозитов
Автор: Александр Белоус

По состоянию на 1 ноября 2021 года в 70 банках-участниках Фонда гарантирования вкладов физических лиц насчитывалось 49,3 млн вкладов на сумму 629,4 млрд гривен. Данные не учитывают информацию по государственному Ощадбанку, который не входит в ФГВФЛ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины (НБУ).

По данным НБУ, больше всего вкладов в государственном ПриватБанке - 245,7 млрд гривен. Количество вкладчиков - 23 млн 53 тысячи.

Далее идут банки с иностранным капиталом - Альфа-банк - 47,8 млрд гривен, количество вкладчиков - 2 млн 493 тысячи, Райффайзен Банк - 43,9 млрд гривен, количество вкладчиков - 2 млн 684 тысячи, Укрсиббанк - 33,5 млрд гривен, количество вкладчиков - 2 млн 328 тысяч.

На пятом месте - частный ПУМБ - 32,9 млрд гривен, количество вкладчиков - 2 млн 439 тысяч.

Рейтинг банков: где украинцы разместили больше всего депозитов

Напомним, по состоянию на 1 октября 2021 года в Украине насчитывалось 6763 действующих структурных подразделений банков. Больше всего отделений по-прежнему в государственных Ощадбанке (1679) и ПриватБанке (1521). Однако эти два банка продолжают активно сокращать свою сеть (на 354 с начала года).

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Национальный банк Украины
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