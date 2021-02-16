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Рейтинг политиков: кому доверяют украинцы в феврале

Новина українською → Киев, Вторник 16 февраля 2021 10:11
Рейтинг политиков: кому доверяют украинцы в феврале Фото: Владимир Зеленский и Дмитрий Разумков (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Лидерами доверия среди украинцев на сегодняшний день являются президент Владимир Зеленский (34%), председатель Верховной рады Дмитрий Разумков (30%), мэр Киева Виталий Кличко (26%), шоумен и член партии "Голос" Сергей Притула (24%) и лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко (24%).

Об этом свидетельствуют результаты всеукраинского опроса Info Sapiens, проведенного 21 января - 5 февраля 2021 года.

В то же время самый высокий уровень недоверия имеют Олег Ляшко (78% при доверии в 16%), Петр Порошенко (75% при доверии в 19%) и Виктор Медведчук (71% при доверии в 16%).

Рейтинг политиков: кому доверяют украинцы в феврале

Социологи также определили уровень узнаваемости украинских политиков.

Результаты показали, что среди предложенного списка самый низкий уровень узнаваемости имеют председатель партии "Голос" Кира Рудык (ее не знают 73% опрошенных), лидер партии "Слуга народа" Александр Корниенко (не знают 55%), председатель партии "За майбутнє" Игорь Палица (не знают 48%).

Если бы президентские выборы состоялись в следующее воскресенье, относительное большинство украинцев проголосовали бы за Владимира Зеленского (17,1%), на втором месте с минимальным отрывом Петр Порошенко (12,2%) и Юрий Бойко (10,8%).

Рейтинг политиков: кому доверяют украинцы в феврале

Если бы выборы в Верховную раду состоялись в следующее воскресенье, лидирующие позиции с минимальным отрывом заняли бы три партии: "Европейская солидарность" и "Слуга народа" с одинаковыми показателями (за них бы проголосовали 13,1% среди всего населения и 23% тех, кто определился с партией), а также ОПЗЖ (12,4% и 21,8%, соответственно).

Рейтинг политиков: кому доверяют украинцы в феврале

Во время исследования было опрошено 1003 респондента старше 18 лет методом личного интервью на дому у респондента.

Максимальная теоретическая погрешность не превышает 3,1%.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что в начале февраля 2021 года украинцы выражают недоверие ко всем политикам. Около трети опрошенных не знают фамилий прем'премьера и председателя парламента.

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