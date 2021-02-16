Рейтинг політиків: кому довіряють українці у лютому

Лідерами довіри серед українців на сьогодні є президент Володимир Зеленський (34%), голова Верховної ради Дмитро Разумков (30%), мер Києва Віталій Кличко (26%), шоумен і член партії "Голос" Сергій Притула (24%) та лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко (24%).

Про це свідчать результати всеукраїнського опитування Info Sapiens , проведеного 21 січня - 5 лютого 2021 року.

Водночас найвищий рівень недовіри мають Олег Ляшко (78% при довірі у 16%), Петро Порошенко (75% при довірі у 19%) та Віктор Медведчук (71% при довірі у 16%).

Соціологи також визначили рівень впізнаваності українських політиків.

Результати показали, що серед запропонованого списку найнижчий рівень впізнаваності мають голова партії "Голос" Кіра Рудик (її не знають 73% опитаних), лідер партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко (не знають 55%), голова партії "За майбутнє" Ігор Палиця (не знають 48%).

Якби президентські вибори відбулися наступної неділі, відносна більшість українців проголосували б за Володимира Зеленського (17,1%), на другому місці з мінімальним відривом Петро Порошенко (12,2%) та Юрій Бойко (10,8%).

Якби вибори до Верховної ради відбулися наступної неділі, лідируючі позиції з мінімальним відривом зайняли б три партії: "Європейська солідарність" та "Слуга народу" з однаковими показниками (за них би проголосували 13,1% серед всього населення та 23% від тих, хто визначився з партією), а також ОПЗЖ (12,4% та 21,8%, відповідно).

Під час дослідження було опитано 1003 респонденти старше 18 років методом особистого інтерв’ю вдома у респондента.

Максимальна теоретична похибка не перевищує 3,1%.