Рейтинг политиков: кому доверяют украинцы в начале февраля

В начале февраля 2021 года украинцы выражают недоверие ко всем политикам. Около трети опрошенных не знают фамилий премьера и главы парламента.

Опрос проведен Социологической группой "Рейтинг" 6-8 февраля 2021 года среди 2500 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий Метод опроса: CATI (computer-assistedtelephoneinterviews - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%.

Напомним, по данным опроса КМИС, в конце января 2021 года украинцы выражают недоверие почти ко всем политикам. Президент Владимир Зеленский утратил первую позицию в рейтинге.

Отметим, если бы президентские выборы проходили в начале февраля 2021 года, больше всего голосов получили три кандидата: Владимир Зеленский, Юрий Бойко и Петр Порошенко. Во втором туре побеждает действующий президент.