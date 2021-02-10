Рейтинг политиков: кому доверяют украинцы в начале февраля
В начале февраля 2021 года украинцы выражают недоверие ко всем политикам. Около трети опрошенных не знают фамилий премьера и главы парламента.
Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".
- Президенту Владимиру Зеленскому доверяют 38% опрошенных, не доверяют - 58%.
- Мэру Киева Виталию Кличко доверяют 34%, не доверяют - 54%,
- Экс-премьер-министру Владимиру Гройсману доверяют 32%, не доверяют - 58%,
- Спикеру парламента Дмитрию Разумкову доверяют 26% и не доверяют - 37%, еще 33% не знают его,
- Лидеру партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко доверяют 25%, не доверяют - 72%, Лидеру партии ОПЗЖ Юрию Бойко доверяют 24%, не доверяют - 56%.
- Лидеру партии "Европейская солидарность" Петру Порошенко доверяют 23%, не доверяют - 74%,
- Министру внутренних дел Арсену Авакову доверяют 21%, не доверяют - 66%,
- Экс-премьер-министру Арсению Яценюку доверяют 20%, не доверяют - 74%.
- Министру здравоохранения Максиму Степанову доверяют 12%, не доверяют - 33% (не знают такого - 51%).
- Премьер-министру Денису Шмыгалю доверяют 12%, не доверяют - 54%, треть (30%) не слышали о таком.
Опрос проведен Социологической группой "Рейтинг" 6-8 февраля 2021 года среди 2500 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий Метод опроса: CATI (computer-assistedtelephoneinterviews - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%.
Напомним, по данным опроса КМИС, в конце января 2021 года украинцы выражают недоверие почти ко всем политикам. Президент Владимир Зеленский утратил первую позицию в рейтинге.
Отметим, если бы президентские выборы проходили в начале февраля 2021 года, больше всего голосов получили три кандидата: Владимир Зеленский, Юрий Бойко и Петр Порошенко. Во втором туре побеждает действующий президент.