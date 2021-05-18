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Рейтинг политиков: кому доверяют киевляне

Автор: Александр Белоус

В середине мая 2021 года рейтинг доверия киевлян к украинским политикам возглавляет мэр города. Виталию Кличко доверяют 51% опрошенных, не доверяют - 48%.

Об этом свидетельствуют данные пороса Социологической группой "Рейтинг"

По данным опроса, президенту Украины Владимиру Зеленскому доверяют 45%, не доверяют - 51% киевлян.

  • Экс-премьер-министру Владимиру Гройсману доверяют 33%, не доверяют - 58%.
  • Спикеру парламента Дмитрию Разумкову доверяют - 32%, не доверяют - 36%, не знают его - 26%.
  • Пятому президенту Украины Петру Порошенко доверяют 30%, не доверяют - 68%.
  • Лидеру партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко доверяют 21%, не доверяют - 76%.
  • Лидеру партии ОПЗЖ Юрию Бойко доверяют 17%, не доверяют - 65%, не знают его - 15%.
  • Премьер-министру Дмитрию Шмыгалю доверяют 13%, не доверяют - 58%, не знают его - 22%.

Деятельностью мэра Киева Кличко довольны 53% опрошенных, 46% - недовольны. Деятельностью президента Зеленского довольны 40%, недовольны - 58%. Работой премьер-министра Шмыгаля довольны - 16%, недовольны - 69%.

Большинство киевлян (54%) не поддерживают идею назначения центральной властью на должность председателя Киевской городской государственной администрации другого лица, чем действующий мэр, 37% - поддерживают.

Опрос проведен Социологической группой "Рейтинг" 15-16 мая 2021 года среди 1200 киевлян. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing (телефонное интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,8%.

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", если бы выборы в Верховную раду состоялись в конце апреля 2021 года, то больше всего получила бы партия "Слуга народа" - 22,8% среди тех, кто определился и намерен проголосовать.

Напомним, по данным КМИС, если бы выборы президента Украины проходили в середине апреля, наибольшую поддержку получил бы Владимир Зеленский - 31,4% среди тех, кто собирается голосовать и определился с выбором.

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