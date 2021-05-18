Рейтинг политиков: кому доверяют киевляне

В середине мая 2021 года рейтинг доверия киевлян к украинским политикам возглавляет мэр города. Виталию Кличко доверяют 51% опрошенных, не доверяют - 48%.

Опрос проведен Социологической группой "Рейтинг" 15-16 мая 2021 года среди 1200 киевлян. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing (телефонное интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,8%.

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", если бы выборы в Верховную раду состоялись в конце апреля 2021 года, то больше всего получила бы партия "Слуга народа" - 22,8% среди тех, кто определился и намерен проголосовать.

Напомним, по данным КМИС, если бы выборы президента Украины проходили в середине апреля, наибольшую поддержку получил бы Владимир Зеленский - 31,4% среди тех, кто собирается голосовать и определился с выбором.