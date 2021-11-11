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Рейтинг партий: кто проходит в Верховную раду

Автор: Юлия Бойко

Правящая партия "Слуга народа" с поддержкой в 17,3% сохраняет лидерство в электоральных симпатиях. Однако ее рейтинг заметно просел по сравнению с началом осени (25,8%).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опрос Социологической группы "Рейтинг".

По результатам опроса, который проводился в течение 4-9 ноября 2021, рейтинг политических партий выглядит следующим образом:

  • "Слуга народа" - 17,3%
  • "Европейская солидарность" - 14,0%
  • "Батькивщина" - 12,2%
  • "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 11,0%

Фото: динамика партийных рейтингов (ratinggroup.ua)

Рейтинг других политических сил несколько ниже. Так, будущую партию Дмитрия Разумкова поддерживают 6,8%, партию "Сила и честь" - 5,8%, "Украинскую стратегию Гройсмана" - 5,2%, партию "Наши" - 4,9%, Радикальную партию - 4,8%, ВО "Свобода" - 3,3%, партию Шария - 3,2%, "УДАР Виталия Кличко" - 3,1%, "За будущее" - 2,1%, "Самопомощь" - 1,7%, "Голос" - 1,4%, "Наш край" - 1,1%.

Напомним, согласно предыдущему опросу, рейтинг "Слуги народа" был выше 20%.

Кроме того, сегодня был опубликован новый президентский рейтинг.

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