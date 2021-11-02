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Рейтинг партий: как изменилась поддержка политсил с начала осени

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Украина, Вторник 02 ноября 2021 11:57
Рейтинг партий: как изменилась поддержка политсил с начала осени Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Если бы выборы в Верховную раду состоялись в конце октября 2021 года, то больше всего получила бы партия "Слуга народа" - 20,4% среди тех, кто определился и намерен проголосовать. По сравнению с началом сентября (25,8%) рейтинг партии снизился.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

По данным опроса, 5%-ный барьер преодолевают парламентские партии:

  • "Европейская солидарность"- 15,8% (в начале сентября - 14,1%),
  • "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 12,0% (в начале сентября - 12,4%),
  • "Батькивщина" - 10,9% (в начале сентября - 10,6%).

Рейтинг партий: как изменилась поддержка политсил с начала осени

Рейтинг других политических сил несколько ниже. Так, партию "Сила и честь" поддерживают 6,4%, партию Мураева "Наши" - 6,3%, партию "Украинская стратегия Гройсмана" - 5,3%, Радикальную партию - 4,8%, "УДАР Виталия Кличко" - 4,2%, партию Шария - 3,8%, ВО "Свобода" - 2,9%, партию "Голос" - 2,2%, партию "Самопомич" - 1,9%.

Рейтинг партий: как изменилась поддержка политсил с начала осени

Опрос проведен Социологической группой "Рейтинг" 21-23 октября 2021 года среди 2500 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%.

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", если бы выборы президента Украины прошли в конце октября 2021 года, то в первом туре больше всего набрал Владимир Зеленский - 25,1% среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором. По сравнению с началом сентября (31,1%) рейтинг действующего президента снизился.

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