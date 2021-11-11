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Новый президентский рейтинг: за кого проголосуют украинцы

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Киев, Четверг 11 ноября 2021 13:47
Новый президентский рейтинг: за кого проголосуют украинцы Фото: рейтинг Владимира Зеленского упал до 21,8% (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Действующий президент Украины Владимир Зеленский продолжает возглавлять президентский рейтинг. Но за неделю его поддержка опустилась до 21,8%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опрос Социологической группы "Рейтинг".

По результатам опроса, который проводился в течение 4-9 ноября 2021, президентский рейтинг выглядит следующим образом:

  • Владимир Зеленский - 21,8%
  • Петр Порошенко - 14,5%
  • Юрий Бойко - 11%
  • Юлия Тимошенко - 10,8%
  • Дмитрий Разумков - 8,8%
  • Евгений Мураев - 6,4%
  • Игорь Смешко - 6,2%
  • Владимир Гройсман - 5,7%
  • Олег Ляшко - 4%
  • Андрей Садовой - 2,6%
  • Олег Тягнибок - 2,4%
  • Виталий Кличко - 1,7%

Кроме того, 33% опрошенных удовлетворены деятельностью Зеленского, 65% - не удовлетворены.

Напомним, неделю назад опрос "Рейтинга" показывал поддержку Зеленского на уровне 25,1%, если бы выборы президента проходили в ближайшее время.

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