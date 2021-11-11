Новый президентский рейтинг: за кого проголосуют украинцы
Фото: рейтинг Владимира Зеленского упал до 21,8% (Виталий Носач/РБК-Украина)
Действующий президент Украины Владимир Зеленский продолжает возглавлять президентский рейтинг. Но за неделю его поддержка опустилась до 21,8%.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опрос Социологической группы "Рейтинг".
По результатам опроса, который проводился в течение 4-9 ноября 2021, президентский рейтинг выглядит следующим образом:
- Владимир Зеленский - 21,8%
- Петр Порошенко - 14,5%
- Юрий Бойко - 11%
- Юлия Тимошенко - 10,8%
- Дмитрий Разумков - 8,8%
- Евгений Мураев - 6,4%
- Игорь Смешко - 6,2%
- Владимир Гройсман - 5,7%
- Олег Ляшко - 4%
- Андрей Садовой - 2,6%
- Олег Тягнибок - 2,4%
- Виталий Кличко - 1,7%
Кроме того, 33% опрошенных удовлетворены деятельностью Зеленского, 65% - не удовлетворены.
Напомним, неделю назад опрос "Рейтинга" показывал поддержку Зеленского на уровне 25,1%, если бы выборы президента проходили в ближайшее время.