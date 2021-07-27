Рейтинг партий: за кого украинцы проголосуют на выборах в Раду

По данным опроса, 5%-ный барьер преодолевают парламентские партии:

"Европейская солидарность"- 14,3% (в начале июля - 13,5%),

"Батькивщина" - 12,8% (в начале июля - 12,3%),

"Оппозиционная платформа - За жизнь" - 12,4% (в начале июля - 12,8%).

Кроме того, партию "Украинская стратегия Гройсмана" поддерживают 5,0%, "Радикальную партию и партия Мураева "Наши" по 4,8%, "УДАР Виталия Кличко" - 4,3%, партию "Сила и честь" - 4,1%, партию "Свобода" - 3,4%. Рейтинг других политических сил - менее 3%.

Опрос проведен Социологической группой "Рейтинг" 23-25 июля 2021 года среди 2500 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%.