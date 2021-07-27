Рейтинг партій: за кого українці проголосують на виборах у Раду

За даними опитування, 5%-ний бар'єр долають парламентські партії:

"Європейська солідарність" - 14,3% (на початку липня - 13,5%),

"Батьківщина" - 12,8% (на початку липня - 12,3%),

"Опозиційна платформа - за життя" - 12,4% (на початку липня-12,8%).

Крім того, партію "Українська стратегія Гройсмана" підтримують 5,0%, "Радикальну партію і партія Мураєва "Наші" по 4,8%, "УДАР Віталія Кличка" - 4,3%, партію "Сила і честь" - 4,1%, партію "Свобода" - 3,4%. Рейтинг інших політичних сил-менше 3%.

Опитування проведене соціологічною групою" Рейтинг " 23-25 липня 2021 року серед 2500 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,0%.