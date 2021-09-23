Рейтинг партий: за кого проголосуют украинцы в начале осени

Наибольшую поддержку имеют партии "Слуга народа", которую поддержали 20% среди тех, кто собирается голосовать и определился со своим выбором, а также "Европейская солидарность", которую поддерживают 17,4% среди тех, кто определился с выбором.

"Разница в поддержке этих партий" в пределах статистической погрешности, то есть формально по результатам опроса эти партии с примерно одинаковой поддержкой делят первое-второе место", - говорится в сообщении КМИС.

Третье-четвертое мста делят ОПЗЖ (11,6%) и "Батькивщина" (10,8%), разница в поддержке этих двух партий в пределах статистической погрешности.

Преодолела бы проходной барьер партия "Сила и честь" (7,8%). Формально также набирают не менее 5% "Оппозиционный блок" (5,5%), Радикальная партия (5%), "Украинская стратегия Гройсмана" (5%)

"В случае почти всех партий изменения по сравнению с июнем в пределах статистической погрешности, то есть формально текущие рейтинги всех политических сил не отличаются от рейтингов по состоянию на июнь", - отметили социологи.

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел опрос 10-15 сентября 2021 года среди 2002 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод - телефонные интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и за дизайн"эффекта 1,5) не превышает 2,4%