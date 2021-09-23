Рейтинг партій: за кого проголосують українці на початку осені

Найбільшу підтримку мають партії "Слуга народу", яку підтримали 20% серед тих, хто збирається голосувати і визначився зі своїм вибором, а також "Європейська солідарність", яку підтримують 17,4% серед тих, хто визначився з вибором.

"Різниця в підтримці цих партій " у межах статистичної похибки, тобто формально за результатами опитування ці партії з приблизно однаковою підтримкою ділять перше-друге місце", - йдеться в повідомленні КМІС.

Третє-четверте місця ділять ОПЗЖ (11,6%) та "Батьківщина" (10,8%), різниця в підтримці цих двох партій у межах статистичної похибки.

Подолала б прохідний бар’єр також партія "Сила і честь" (7,8%). Формально також набирають не менше 5% "Опозиційний блок" (5,5%), Радикальна партія (5%), "Українська стратегія Гройсмана" (5%)

"У випадку майже всіх партій зміни порівняно з червнем у межах статистичної похибки, тобто формально поточні рейтинги всіх політичних сил не відрізняються від рейтингів станом на червень", - зазначили соціологи.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів опитування 10-15 вересня 2021 року серед 2002 респондентів по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Метод - телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн"ефекту 1,5) не перевищує 2,4%