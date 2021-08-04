Свежий рейтинг партий: за кого проголосуют украинцы

Если бы выборы проходили в конце июля, в Верховную раду прошли бы пять политических сил. Преодолели бы 5% проходной барьер "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Батькивщина", "Европейская солидарность", "Сила и честь".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса КМИС.

Наибольшую поддержку получили бы партии "Слуга народа", за которую проголосовали бы 20,6% среди тех, кто собирается голосовать и определился с выбором, а также "ОПЗЖ" - 18,3%. Формально, разница в поддержке этих политических сил - в пределах статистической погрешности, поэтому они делят с примерно одинаковой поддержкой первое место.

Далее с примерно одинаковой поддержкой (разница в пределах статистической погрешности) идут "Батькивщина", которую поддержали бы 16% среди тех, кто определился, а также "ЕС" - соответственно 8,9% и 14,2%.

Также в парламент могла бы попасть партия "Сила и честь" - 6,3%. Близка к проходному барьеру - "Украинская стратегия Гройсмана" (4,7%). Другие партии имеют более низкую поддержку.

Как отмечают социологи, по сравнению с июнем рейтинг топ-партий существенно не изменился, то есть все зафиксированные колебания - в пределах статистической погрешности.

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел опрос 24 июля - 1 августа 2021 года общественного мнения среди 2028 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод - личное ("face-to-face") интервью. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн–эффекте 1,5) не превышает 3,3% для показателей близких к 50%, 2,9% - для показателей близких к 25%, 2,2% - для показателей близких к 12%, 1,5% - для показателей близких к 5%.