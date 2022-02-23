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Рейтинг партий: какие политсилы прошли бы в парламент

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Украина, Среда 23 февраля 2022 11:43
Рейтинг партий: какие политсилы прошли бы в парламент Фото: в парламент проходят семь партий (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Если бы выборы в Верховную раду состоялись во второй декаде февраля 2022 года, то в парламент прошли бы семь партий. Лидируют "Слуга народа" и "Европейская солидарность".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

По данным опроса, 5%-ный барьер с высокой степенью вероятности преодолевают парламентские партии:

  • "Слуга народа" - 19,6% среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором (в декабре 2021 года - 19,2%),
  • "Европейская солидарность" - 17,7% (в декабре - 14,1%),
  • "Батькивщина" - 11,5% (в декабре - 11,1%)
  • "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 9,5% (в начале декабря - 10,5%).

Кроме того, партию "Сила и честь" поддерживают 7,6%, партию Дмитрия Разумкова "Разумная политика" - 6,7%, партию Евгения Мураева "Наши" - 5,4%.

Близка к прохождению в парламент "Украинская стратегия Гройсмана" - 4,8%.

За "Радикальную партию" готовы проголосовать 3,9%, за ВО "Свобода" - 3,2%, "Народный фронт" (Арсений Яценюк, Арсен Аваков) - 3,2%, "УДАР Виталия Кличко" - 3,1%.

Рейтинг партий: какие политсилы прошли бы в парламент

Опрос проведен Социологической группой "Рейтинг" 11-18 февраля 2022 года среди 4800 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования: не более 1,4%.

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", если бы выборы президента Украины состоялись во второй декаде февраля 2022 года, то в первом туре больше всего набрал Владимир Зеленский - 24,6% среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором.

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