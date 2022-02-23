Рейтинг партий: какие политсилы прошли бы в парламент

Если бы выборы в Верховную раду состоялись во второй декаде февраля 2022 года, то в парламент прошли бы семь партий. Лидируют "Слуга народа" и "Европейская солидарность".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

По данным опроса, 5%-ный барьер с высокой степенью вероятности преодолевают парламентские партии: "Слуга народа" - 19,6% среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором (в декабре 2021 года - 19,2%),

"Европейская солидарность" - 17,7% (в декабре - 14,1%),

"Батькивщина" - 11,5% (в декабре - 11,1%)

"Оппозиционная платформа - За жизнь" - 9,5% (в начале декабря - 10,5%). Кроме того, партию "Сила и честь" поддерживают 7,6%, партию Дмитрия Разумкова "Разумная политика" - 6,7%, партию Евгения Мураева "Наши" - 5,4%. Близка к прохождению в парламент "Украинская стратегия Гройсмана" - 4,8%. За "Радикальную партию" готовы проголосовать 3,9%, за ВО "Свобода" - 3,2%, "Народный фронт" (Арсений Яценюк, Арсен Аваков) - 3,2%, "УДАР Виталия Кличко" - 3,1%. Опрос проведен Социологической группой "Рейтинг" 11-18 февраля 2022 года среди 4800 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования: не более 1,4%.