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Рейтинг партій: які політсили пройшли б до парламенту

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Україна, Середа 23 лютого 2022 11:43
Рейтинг партій: які політсили пройшли б до парламенту Фото: у парламент проходять сім партій (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Якби вибори до Верховної ради відбулися у другій декаді лютого 2022 року, то до парламенту пройшли б сім партій. Лідирують "Слуга народу" і "Європейська солідарність".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

За даними опитування, 5%-ний бар'єр з високим ступенем ймовірності долають парламентські партії:

  • "Слуга народу" - 19,6% серед тих, хто голосуватиме і визначився з вибором (у грудні 2021 року - 19,2%),
  • "Європейська солідарність" - 17,7 % (у грудні - 14,1%),
  • "Батьківщина" - 11,5% (у грудні - 11,1%)
  • "Опозиційна платформа - за життя" - 9,5% (на початку грудня-10,5%).

Крім того, партію "Сила і честь" підтримують 7,6%, партію Дмитра Разумкова "Розумна політика" - 6,7%, партію Євгена Мураєва "Наші" - 5,4%.

Близька до проходження до парламенту "Українська стратегія Гройсмана" - 4,8%.

За "Радикальну партію" готові проголосувати 3,9%, за ВО "Свобода" - 3,2%, "Народний фронт" (Арсеній Яценюк, Арсен Аваков) - 3,2%," УДАР Віталія Кличка" - 3,1%.

Рейтинг партій: які політсили пройшли б до парламенту

Опитування проведене соціологічною групою "Рейтинг" 11-18 лютого 2022 року серед 4800 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 1,4%.

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", якби вибори президента України відбулися у другій декаді лютого 2022 року, то в першому турі найбільше набрав Володимир Зеленський - 24,6% серед тих, хто голосуватиме і визначився з вибором.

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