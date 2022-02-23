Свежий президентский рейтинг: как изменилась поддержка украинцев

Если бы выборы президента Украины состоялись во второй декаде февраля 2022 года, то в первом туре больше всего набрал Владимир Зеленский - 24,6% среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором. По сравнению с серединой декабря (24,2%) рейтинг действующего президента не изменился.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Социологической группы " Рейтинг ".

Кроме того, 18,0% респондентов поддержали бы Петра Порошенко (в декабре - 13,7%) Юлю Тимошенко - 9,5% (в декабре - 9,6%), Юрия Бойко - 8,3% (в декабре - 9,2%).

Кроме того, за Игоря Смешко готовы отдать свои голоса 7,5%, Дмитрия Разумкова - 6,9%, Евгения Мураева - 5,9%, Владимира Гройсмана - 5,3%, Олега Ляшко - 2,9%, Арсения Яценюка - 2,2%, Виталия Кличко - 2,0%, Олега Тягнибока - 1,9%.

Опрос проведен Социологической группой "Рейтинг" 11-18 февраля 2022 года среди 4800 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования: не более 1,4%.