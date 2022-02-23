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Свежий президентский рейтинг: как изменилась поддержка украинцев

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Украина, Среда 23 февраля 2022 11:16
Свежий президентский рейтинг: как изменилась поддержка украинцев Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Если бы выборы президента Украины состоялись во второй декаде февраля 2022 года, то в первом туре больше всего набрал Владимир Зеленский - 24,6% среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором. По сравнению с серединой декабря (24,2%) рейтинг действующего президента не изменился.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

Кроме того, 18,0% респондентов поддержали бы Петра Порошенко (в декабре - 13,7%) Юлю Тимошенко - 9,5% (в декабре - 9,6%), Юрия Бойко - 8,3% (в декабре - 9,2%).

Кроме того, за Игоря Смешко готовы отдать свои голоса 7,5%, Дмитрия Разумкова - 6,9%, Евгения Мураева - 5,9%, Владимира Гройсмана - 5,3%, Олега Ляшко - 2,9%, Арсения Яценюка - 2,2%, Виталия Кличко - 2,0%, Олега Тягнибока - 1,9%.

Свежий президентский рейтинг: как изменилась поддержка украинцев

Опрос проведен Социологической группой "Рейтинг" 11-18 февраля 2022 года среди 4800 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования: не более 1,4%.

Напомним, по данным опроса КМИС, если бы президентские выборы состоялись в первой половине февраля 2022 года, больше всего голосов получили бы Владимир Зеленский (25,1% среди тех, кто определился с выбором) и Петр Порошенко (21,8%). Разница в поддержке кандидатов - сверх погрешности, то есть формально Зеленский - на первом месте.

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