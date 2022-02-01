Рейтинг партий: как изменилась поддержка политических сил

Если бы выборы в Верховную Раду Украины проходили в конце января 2022 года, наибольшую поддержку избирателей получила бы партия "Европейская солидарность". За нее готовы отдать свой голос 25,2% тех, кто намерен принять участие в выборах и определился с выбором.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Центра Разумкова.

Второй результат показала бы политическая партия "Слуга народа" (18,4%).

За ВО "Батькивщина" готовы проголосовать 12,6% тех, кто намерен принять участие в выборах и определился с выбором, за партию "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 9,0%, партию "Разумная политика" - 8,7%, партию "Наши" - 5,3%, партию "Сила и честь" - 4,8%, партию "Украинская стратегия Гройсмана" - 3,2%.

По сравнению с октябрем 2021 года статистически значимо вырос рейтинг "Европейской солидарности" (с 12,4% до 17,5% всех опрошенных) и снизился рейтинг "Украинской стратегии Гройсмана" (с 4,6% до 2,3%).

Исследование проведено Центром Разумкова с 28 по 31 января 2022 года среди 1206 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод - телефонные интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,9%.