ru ua
Вт, 01 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Рейтинг партій: як змінилася підтримка політичних сил

Новость на русском →
Україна, Вівторок 01 лютого 2022 15:19
Рейтинг партій: як змінилася підтримка політичних сил Фото: до Ради можуть пройти шість-сім партій (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Якби вибори до Верховної ради України відбувалися наприкінці січня 2022 року, найбільшу підтримку виборців отримала б партія "Європейська солідарність". За неї готові віддати свій голос 25,2% тих, хто має намір взяти участь у виборах і визначився з вибором.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Центру Разумкова.

Другий результат показала б політична партія "Слуга народу" (18,4%).

За ВО "Батьківщина" готові проголосувати 12,6% тих, хто має намір взяти участь у виборах і визначився з вибором, за партію "Опозиційна платформа - За життя" - 9,0%, партію "Розумна політика" - 8,7%, партію "Наші" - 5,3%, партію "Сила і честь" - 4,8%, партію "Українська стратегія Гройсмана" - 3,2%.

Порівняно з жовтнем 2021 року статистично значимо зріс рейтинг "Європейської солідарності" (з 12,4% до 17,5% усіх опитаних) та знизився рейтинг "Української стратегії Гройсмана" (з 4,6% до 2,3%).

Рейтинг партій: як змінилася підтримка політичних сил

Дослідження проведене Центром Разумкова з 28 по 31 січня 2022 року серед 1206 респондентів по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Метод - телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Статистична похибка вибірки не перевищує 2,9%.

Нагадаємо, за даними опитування Центру Разумкова, якби президентські вибори відбулися наприкінці січня 2022 року, найбільше голосів отримали б два кандидати. За Володимира Зеленського планують голосувати 26,0% тих, хто має намір взяти участь у виборах і визначився з вибором, за Петра Порошенка 24,2%.

Читайте РБК-Україна в Google News
NEWS
Указ про армію, "Нормандія" та заклик до єдності: головне з виступу Зеленського в Раді
Указ про армію, "Нормандія" та заклик до єдності: головне з виступу Зеленського в Раді
DAILY
Перед загрозою війни. Як і чому Європа шукає альтернативу російському газу
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Перед загрозою війни. Як і чому Європа шукає альтернативу російському газу