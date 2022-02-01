Свежий президентский рейтинг: кого украинцы поддержали бы январе 2022 года
Если бы президентские выборы состоялись в конце января 2022 года, больше всего голосов получили бы два кандидата. За Владимира Зеленского планируют голосовать 26,0% тех, кто намерен принять участие в выборах и определился с выбором, за Петра Порошенко - 24,2%.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Центра Разумкова.
Намерены проголосовать за Юлию Тимошенко 10,3%, за Дмитрия Разумкова - 8,2%.
По 7,0% проголосовали бы за Юрия Бойко и Евгения Мураева.
За Игоря Смешко готовы проголосовать 5,4%, за Владимира Гройсмана 3,1%, за Олега Ляшко 2,0%, за Виктора Медведчука 1,6%, за Олега Тягнибока 0,9%.
Исследование проведено Центром Разумкова с 28 по 31 января 2022 года среди 1206 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод - телефонные интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,9%
Напомним, по данным опроса КМИС, в январе 2022 года самую большую поддержку имеют два украинских политика. Это Владимир Зеленский, за которого на президентских выборах проголосовали бы 23,5% среди тех, кто определился с выбором, и Петр Порошенко (20,9%).