Свежий президентский рейтинг: кого украинцы поддержали бы январе 2022 года

Если бы президентские выборы состоялись в конце января 2022 года, больше всего голосов получили бы два кандидата. За Владимира Зеленского планируют голосовать 26,0% тех, кто намерен принять участие в выборах и определился с выбором, за Петра Порошенко - 24,2%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Центра Разумкова.

Намерены проголосовать за Юлию Тимошенко 10,3%, за Дмитрия Разумкова - 8,2%. По 7,0% проголосовали бы за Юрия Бойко и Евгения Мураева. За Игоря Смешко готовы проголосовать 5,4%, за Владимира Гройсмана 3,1%, за Олега Ляшко 2,0%, за Виктора Медведчука 1,6%, за Олега Тягнибока 0,9%. Исследование проведено Центром Разумкова с 28 по 31 января 2022 года среди 1206 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод - телефонные интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,9%