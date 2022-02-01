ru ua
Вт, 01 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Свежий президентский рейтинг: кого украинцы поддержали бы январе 2022 года

Новина українською →
Украина, Вторник 01 февраля 2022 14:45
Свежий президентский рейтинг: кого украинцы поддержали бы январе 2022 года Фото: рейтинги Зеленского и Порошенко почти сравнялись (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Если бы президентские выборы состоялись в конце января 2022 года, больше всего голосов получили бы два кандидата. За Владимира Зеленского планируют голосовать 26,0% тех, кто намерен принять участие в выборах и определился с выбором, за Петра Порошенко - 24,2%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Центра Разумкова.

Намерены проголосовать за Юлию Тимошенко 10,3%, за Дмитрия Разумкова - 8,2%.

По 7,0% проголосовали бы за Юрия Бойко и Евгения Мураева.

За Игоря Смешко готовы проголосовать 5,4%, за Владимира Гройсмана 3,1%, за Олега Ляшко 2,0%, за Виктора Медведчука 1,6%, за Олега Тягнибока 0,9%.

Свежий президентский рейтинг: кого украинцы поддержали бы январе 2022 года

Исследование проведено Центром Разумкова с 28 по 31 января 2022 года среди 1206 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод - телефонные интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,9%

Напомним, по данным опроса КМИС, в январе 2022 года самую большую поддержку имеют два украинских политика. Это Владимир Зеленский, за которого на президентских выборах проголосовали бы 23,5% среди тех, кто определился с выбором, и Петр Порошенко (20,9%).

Читайте РБК-Украина в Google News
NEWS
Указ об армии, "Нормандия" и призыв к единству: главное из выступления Зеленского в Раде
Указ об армии, "Нормандия" и призыв к единству: главное из выступления Зеленского в Раде
DAILY
Перед угрозой войны. Как и почему Европа ищет альтернативу российскому газу
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Перед угрозой войны. Как и почему Европа ищет альтернативу российскому газу