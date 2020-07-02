Рейтинг партії "Слуга народу" впав нижче 30%

Фото: Володимир Зеленський та Дмитро Разумков (Віталій Носач, РБК-Україна)

За президентську партію мають намір голосувати 30% українців, за Зеленського - 35%

Якби дострокові вибори до Верховної ради пройшли наприкінці червня 2020 року, то за партію "Слуга народу" проголосували б 29,3% громадян (серед тих, хто буде голосувати і визначився з вибором). За останній місяць рейтинг президентської партії впав на 5%.

Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

За даними опитування, за партію "Опозиційна платформа - За життя" готові голосувати 15,3% респондентів, за партію "Європейська солідарність" - 13,6%, за партію "Батьківщина" - 10,7%.

Підтримка партій "Сила і честь" та партії Шарія становить 3,7%, "Радикальної партії" - 3,5%, "Голоси" - 3%, "Свободи" - 2,5%, "Української стратегії" - 2,2%. Близько 20% не визначилися з партійними уподобаннями.

Якби найближчим часом відбулися вибори президента, то 34,6% тих, хто визначився і має намір прийти на вибори, проголосували б за Володимира Зеленського. 11,4% підтримали б Петра Порошенка, 11,2% - Юрія Бойка, 7,2% - Юлію Тимошенко, 6,7% - Ігоря Смешка. Підтримка інших кандидатів нижче 4%. Ще близько 15% - не визначилися.

Опитування Соціологічної групи "Рейтинг" проведено 24-28 червня 2020 року серед 2000 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більше 2,2%.

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи Рейтинг, в середині травня за партію "Слуга народу" проголосували б 34,0% громадян.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними опитування Соціологічної групи Рейтинг, наприкінці червня 2020 року діяльністю президента Володимира Зеленського були задоволені 36% українців, незадоволені - 52%.

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Автор: Олександр Білоус