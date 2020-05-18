На досрочных выборах в Раду могут пройти четыре-шесть партий

Фото: Верховная Рада (Виталий Носач, РБК-Украина)

Президентскую партию поддерживают треть украинцев

Если бы досрочные выборы в Верховную раду прошли в середине мая 2020 года, то за партию "Слуга народа" проголосовали бы 34,0% граждан (среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором). За последний месяц рейтинг президентской партии существенно снизился.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

По данным опроса, за партию "Оппозиционная платформа - За життя" готовы голосовать 15,1% респондентов, за партию "Европейская солидарность" - 14,0%, за партию "Батькивщина" - 9,2%.

Близки к прохождению 5%-ного барьера партия "Сила и честь" - 4,7% и "Радикальная партия" - 4,0%.

Кроме того, 3,4% готовы поддержать партию Шария, 3,1% - партию - "Украинская стратегия" 2,6% - партию "Свобода" и 2,5% - "Голос".

Опрос Социологической группы "Рейтинг" проводился 12-13 мая 2020 года среди 3000 респондентов по всей Украине кроме оккупированных Россией территорий. Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 1,8%.

Напомним, по данным опроса Центра Разумкова, в конце апреля за партию "Слуга народа" готовы были отдать голоса 1,5% тех, кто примет участие в выборах и определился, за какую партию будет голосовать.

Отметим, по данным опроса КМИС, если бы досрочные парламентские выборы состоялись в конце апреля, то в Верховную раду прошли бы четыре партии: "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За життя", "Европейская солидарность" и "Батькивщина".

Автор: Александр Белоус