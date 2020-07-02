Падение рейтингов власти подтвердил еще один соцопрос

Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)

Падение рейтингов президента, парламента и правительства ускорилось

В конце июня 2020 года деятельностью президента Владимира Зеленского довольны 36% украинцев, недовольны - 52%. Затруднились ответить 12% респондентов.

Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

Кроме того, работой главы Верховной рады Дмитрия Разумкова довольны 21%, недовольны - 51%, затруднились оценить его работу 28%.

Работой парламента и правительства довольны значительно меньше. Только 9% положительно оценили деятельность Верховной рады, 76% - отрицательно.

Кроме того, 9% выразили удовлетворенность деятельностью главы правительства Дениса Шмыгаля (56% - недовольны, 36% - затруднились оценить).

Только 8% довольны работой Кабмина, 71% - не удовлетворены, каждый пятый не ответил на этот вопрос.

Опрос Социологической группы "Рейтинг" проведен 24-28 июня 2020 года среди 2000 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%.

Напомним, по данным опроса Центра Разумкова, в конце июня 2020 года рейтинг президента Владимира Зеленского упал до 35%.

Отметим, по данным опроса Центра Разумкова, в конце июня 2020 года президенту Владимиру Зеленскому не доверяло больше украинцев (50,9%), чем доверяло (41%).

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Автор: Александр Белоус