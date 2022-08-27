Рейтинг одобрения работы Байдена вырос самого высокого уровня за год

Рейтинг одобрения деятельности Джо Байдена на посту президента США в августе вырос на 6 процентных пунктов до 44%, что является его самым высоким показателем за год. Это ставит его в более выгодное положение перед промежуточными выборами в Конгресс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Gallup , проведенного 1-23 августа 2022 года.

Хотя этот скачек представляет собой значительное улучшение после нескольких политических успехов Байдена, в целом рейтинг по-прежнему остается относительно низким: 53% американцев не одобряют его работу.

Как отмечают социологи, повышение рейтинга Байдена в значительной степени поддерживается независимыми политическими избирателей, одобрение которых выросло с 31% в прошлом месяце до нынешних 40%. Рейтинги Байдена у демократов (81%) и республиканцев (4%) за тот же период существенно не изменились.

"Хотя страхи перед высокой инфляцией и рецессией продолжают преследовать страну, недавно появились позитивные экономические новости: средние цены на бензин упали ниже 4 долларов за галлон, отчет о занятости оказался лучше, чем ожидалось, и зафиксировано небольшое снижение уровня инфляции", - говорится в сообщении.

Опрос был завершен незадолго до того, как Байден объявил о своем плане списания студенческих кредитов, который сократит долги миллионов американцев.

Из 11 заданных вопросов Байден получил наивысшую оценку за свое управление реагированием на пандемию COVID-19 (58%). Одобрение того, как Байден реагирует на ситуацию с окружающей средой, составляет 50%.

От 41% до 46% взрослого населения США одобряют то, как президент занимается образованием, ситуацией в Украине, энергетической политикой и международными делами. Меньше, от 31% до 39% американцев, одобряют то, как Байден управляет отношениями с Россией, иммиграцией, политикой в отношении оружия, политикой абортов и экономикой, причем его экономический рейтинг самый низкий.

Последнее улучшение общего рейтинга одобрения Байдена ставит его в более выгодное положение перед промежуточными выборами в ноябре, чем у пяти его предшественников за последние 40 лет - Рональда Рейгана в 1982 году, Билла Клинтона в 1994 году, Джорджа Буша-младшего в 2006 году, Барака Обамы в 2014 году и Дональд Трамп в 2018 году.

Тем не менее, августовский рейтинг работы Байдена затмевается показателями от 61% до 75% для Рейгана в 1986 году, Джорджа Буша-старшего в 1990 году, Клинтона в 1998 году и Джорджа Буша-младшего в 2002 году. Рейтинг Обамы за август 2010 года соответствует нынешним 44% Байдена.