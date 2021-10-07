ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Рейтинг Байдена рекордно упал до 38%

Новина українською →
США, Четверг 07 октября 2021 06:52
Рейтинг Байдена рекордно упал до 38% Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

Рейтинг президента США Джо Байдена рекордно упал. Положительно работу американского лидера оценивают 38% американцев, отрицательно - 53%.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на USA Today.

Три недели назад эти показатели составляли 42% и 50% соответственно.

Новые данные свидетельствуют, что 94% опрошенных республиканцев не одобряют политику американского лидера, тогда как среди демократов таких всего 10%. Что качается жителей страны, которые не относят себя к упомянутым политическим силам, то среди них 60% оценивают усилия главы Белого дома отрицательно и только 32% - положительно.

67% опрошенных не удовлетворяют действия президента в вопросе мигрантов на южной границе США, 23% отозвались о них положительно.

Проблемной для Байдена остается тема Афганистана. Лишь 28% респондентов поддержали курс Белого дома в этом направлении, 50% считают, что США должны были оставить в стране определенные силы для ее поддержки, 15% - что военных вообще выводить не стоило. Состоянием экономики в той или иной степени не удовлетворены 72% американцев.

Как отмечается, в опросе приняли участие 1326 жителей США по всей стране. Он прошел с 1 по 4 октября, статистическая погрешность составляет 2,7%.

Читайте РБК-Украина в Google News
Джозеф Байден
NEWS
Комитет ВР поддержал ужесточение наказания за подделку COVID-документов
Комитет ВР поддержал ужесточение наказания за подделку COVID-документов
DAILY
Не только НАТО и ЕС. Как и зачем Украина создает альянсы с ближайшими соседями
Милан Лелич, Владислав Красинский Не только НАТО и ЕС. Как и зачем Украина создает альянсы с ближайшими соседями