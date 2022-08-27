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Рейтинг схвалення роботи Байдена виріс до найвищого рівня за рік

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Вашингтон, Субота 27 серпня 2022 08:53
Рейтинг схвалення роботи Байдена виріс до найвищого рівня за рік Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Рейтинг схвалення діяльності Джо Байдена на посту президента США в серпні виріс на 6 процентних пунктів до 44%, що є найвищим показником за рік. Це ставить його в більш вигідне становище перед проміжними виборами в Конгрес.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Gallup, проведеного 1-23 серпня 2022 року.

Хоча цей стрибок являє собою значне поліпшення після кількох політичних успіхів Байдена, в цілому рейтинг як і раніше залишається відносно низьким: 53% американців не схвалюють його роботу.

Рейтинг схвалення роботи Байдена виріс до найвищого рівня за рік

Як зазначають соціологи, підвищення рейтингу Байдена значною мірою підтримується незалежними політичними виборцями, схвалення яких зросло з 31% минулого місяця до нинішніх 40%. Рейтинги Байдена у демократів (81%) і республіканців (4%) за той же період істотно не змінилися.

"Хоча страхи перед високою інфляцією і рецесією продовжують переслідувати країну, нещодавно з'явилися позитивні економічні новини: середні ціни на бензин впали нижче 4 доларів за галон, звіт про зайнятість виявився кращим, ніж очікувалося, і зафіксовано невелике зниження рівня інфляції", - йдеться в повідомленні.

Опитування було завершено незадовго до того, як Байден оголосив про свій план списання студентських кредитів, який скоротить борги мільйонів американців.

З 11 заданих питань Байден отримав найвищу оцінку за своє управління реагуванням на пандемію-19 (58%). Схвалення того, як Байден реагує на ситуацію з навколишнім середовищем, становить 50%.

Від 41% до 46% дорослого населення США схвалюють те, як президент займається освітою, ситуацією в Україні, енергетичною політикою та міжнародними справами. Менше, від 31% до 39% американців, схвалюють те, як Байден керує відносинами з Росією, імміграцією, політикою щодо зброї, політикою абортів та економікою, причому його економічний рейтинг найнижчий.

Рейтинг схвалення роботи Байдена виріс до найвищого рівня за рік

Останнє поліпшення загального рейтингу схвалення Байдена ставить його в більш вигідне становище перед проміжними виборами в листопаді, ніж у п'яти його попередників за останні 40 років - Рональда Рейгана в 1982 році, Білла Клінтона в 1994 році, Джорджа Буша-молодшого в 2006 році, Барака Обами в 2014 році і Дональд Трамп в 2018 році.

Тим не менш, серпневий рейтинг роботи Байдена затьмарюється показниками від 61% до 75% для Рейгана в 1986 році, Джорджа Буша-старшого в 1990 році, Клінтона в 1998 році і Джорджа Буша-молодшого в 2002 році. Рейтинг Обами за серпень 2010 року відповідає нинішнім 44% Байдена.

Рейтинг схвалення роботи Байдена виріс до найвищого рівня за рік

Нагадавши, рейтинг схвалення президента США Джо Байдена восени 2021 року впав до 38%.

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Джозеф Байден
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