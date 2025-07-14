Рейтинг найбільш затребуваних професій: скільки готові платити роботодавці в Україні

Нагадаємо, за даними Держстату, у першому кварталі 2025 року середня зарплата штатних працівників в Україні зросла на 24,1% до 23 460 гривень.

За даними опитування Державного центру зайнятості, найбільша частка опитаних безробітних (25,26%) орієнтується на дохід у межах від 8 до 12 тисяч гривень, що є найпоширенішим рівнем очікувань.

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