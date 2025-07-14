Рейтинг найбільш затребуваних професій: скільки готові платити роботодавці в Україні

Третина українських роботодавців (32,1%) вказали, що планують у 2025 році наймати працівників. Готові платити менше середньої зарплати.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на масштабне Дослідження ринку праці 2024-2025.
Рейтинг найбільш затребуваних професій для найму, згідно опитування роботодавців: водій автотранспортних засобів, швачка, тракторист, слюсар-ремонтник, електрогазозварник, продавець.
Поширені професії та середня зарплата
|
Професія
|
Частка вакансій, %
|
Середня зарплата, грн.
|
Водій автотранспортних засобів
|
5,6
|
17477
|
Підсобний робітник
|
3,4
|
10477
|
Швачка
|
2,7
|
14204
|
Тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва
|
2,4
|
17206
|
Вантажник
|
2,0
|
14998
|
Робітник з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями
|
1,8
|
9092
|
Слюсар-ремонтник
|
1,7
|
15546
|
Менеджер (управитель)
|
1,7
|
17989
|
Касир торговельного залу
|
1,6
|
14021
|
Електрогазозварник
|
1,6
|
18756
|
Продавець продовольчих товарів
|
1,6
|
12854
|
Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування
|
1,6
|
16146
|
Водій автотранспортних засобів (водій таксі)
|
1,5
|
14412
|
Сестра медична (брат медичний)
|
1,5
|
14225
|
Слюсар з ремонту рухомого складу
|
1,3
|
11762
Найвищі зарплати пропонують електрогазозварникам, менеджерам та водіям.
У структурі найму працівників найбільший попит на ринку праці спостерігається серед кваліфікованих робітників із інструментом (25,9%) та робітників з обслуговування устаткування та машин (24,9%).
Значна частка найму у 2025 році припадає на найпростіші професії (12%). Відносно високий попит очікується на професіоналів (10,5%).
Менший попит спостерігається на працівників торгівлі та послуг (7,2%), керівників (6,2%), фахівців (6,2%), технічних службовців (3,8%) та кваліфікованих робітників сільського господарства (3,4%).
Масштабне опитування роботодавців було здійснено Державним центром зайнятості в усіх підконтрольних Україні районах серед 54 677 підприємств. Опитування проводилося з 17 грудня 2024 року по 31 січня 2025 року. Основними респондентами для великих та середніх підприємств стали керівники або спеціалісти відділів кадрів.
Нагадаємо, за даними Держстату, у першому кварталі 2025 року середня зарплата штатних працівників в Україні зросла на 24,1% до 23 460 гривень.
За даними опитування Державного центру зайнятості, найбільша частка опитаних безробітних (25,26%) орієнтується на дохід у межах від 8 до 12 тисяч гривень, що є найпоширенішим рівнем очікувань.
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