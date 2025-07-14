Рейтинг самых востребованных профессий: сколько готовы платить работодатели в Украине

Рейтинг наиболее востребованных профессий для найма, согласно опросу работодателей: водитель автотранспортных средств, швея, тракторист, слесарь-ремонтник, электрогазосварщик, продавец.

Распространенные профессии и средняя зарплата

Профессия Доля вакансий, % Средняя зарплата, грн. Водитель автотранспортных средств 5,6 17477 Подсобный рабочий 3,4 10477 Швея 2,7 14204 Тракторист-машинист сельскохозяйственного (лесохозяйственного) производства 2,4 17206 Грузчик 2,0 14998 Рабочий по комплексной уборке и содержанию домов с прилегающими территориями 1,8 9092 Слесарь-ремонтник 1,7 15546 Менеджер (управляющий) 1,7 17989 Кассир торгового зала 1,6 14021 Электрогазосварщик 1,6 18756 Продавец продовольственных товаров 1,6 12854 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 1,6 16146 Водитель автотранспортных средств (водитель такси) 1,5 14412 Сестра медицинская (брат медицинский) 1,5 14225 Слесарь по ремонту подвижного состава 1,3 11762

Самые высокие зарплаты предлагают электрогазосварщикам, менеджерам и водителям.



Нужны рабочие

В структуре найма работников наибольший спрос на рынке труда наблюдается среди квалифицированных рабочих с инструментом (25,9%) и рабочих по обслуживанию оборудования и машин (24,9%).

Значительная доля найма в 2025 году приходится на простейшие профессии (12%). Относительно высокий спрос ожидается на профессионалов (10,5%).

Меньший спрос наблюдается на работников торговли и услуг (7,2%), руководителей (6,2%), специалистов (6,2%), технических служащих (3,8%) и квалифицированных рабочих сельского хозяйства (3,4%).



Масштабный опрос работодателей был осуществлен Государственным центром занятости во всех подконтрольных Украине районах среди 54 677 предприятий. Опрос проводился с 17 декабря 2024 года по 31 января 2025 года. Основными респондентами для крупных и средних предприятий стали руководители или специалисты отделов кадров.