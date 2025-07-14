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Рейтинг самых востребованных профессий: сколько готовы платить работодатели в Украине

Фото: профессия водителя возглавили рейтинг самых востребованных (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Треть украинских работодателей (32,1%) указали, что планируют в 2025 году нанимать работников. Готовы платить меньше средней зарплаты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на масштабное Исследование рынка труда 2024-2025.

Рейтинг наиболее востребованных профессий для найма, согласно опросу работодателей: водитель автотранспортных средств, швея, тракторист, слесарь-ремонтник, электрогазосварщик, продавец.

Распространенные профессии и средняя зарплата

Профессия

Доля вакансий, %

Средняя зарплата, грн.

Водитель автотранспортных средств

5,6

17477

Подсобный рабочий

3,4

10477

Швея

2,7

14204

Тракторист-машинист сельскохозяйственного (лесохозяйственного) производства

2,4

17206

Грузчик

2,0

14998

Рабочий по комплексной уборке и содержанию домов с прилегающими территориями

1,8

9092

Слесарь-ремонтник

1,7

15546

Менеджер (управляющий)

1,7

17989

Кассир торгового зала

1,6

14021

Электрогазосварщик

1,6

18756

Продавец продовольственных товаров

1,6

12854

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

1,6

16146

Водитель автотранспортных средств (водитель такси)

1,5

14412

Сестра медицинская (брат медицинский)

1,5

14225

Слесарь по ремонту подвижного состава

1,3

11762

Самые высокие зарплаты предлагают электрогазосварщикам, менеджерам и водителям.

Нужны рабочие

В структуре найма работников наибольший спрос на рынке труда наблюдается среди квалифицированных рабочих с инструментом (25,9%) и рабочих по обслуживанию оборудования и машин (24,9%).

Значительная доля найма в 2025 году приходится на простейшие профессии (12%). Относительно высокий спрос ожидается на профессионалов (10,5%).

Меньший спрос наблюдается на работников торговли и услуг (7,2%), руководителей (6,2%), специалистов (6,2%), технических служащих (3,8%) и квалифицированных рабочих сельского хозяйства (3,4%).

Масштабный опрос работодателей был осуществлен Государственным центром занятости во всех подконтрольных Украине районах среди 54 677 предприятий. Опрос проводился с 17 декабря 2024 года по 31 января 2025 года. Основными респондентами для крупных и средних предприятий стали руководители или специалисты отделов кадров.

 

Напомним, по данным Госстата, в первом квартале 2025 года средняя зарплата штатных работников в Украине выросла на 24,1% до 23 460 гривен.

По данным опроса Государственного центра занятости, наибольшая доля опрошенных безработных (25,26%) ориентируется на доход в пределах от 8 до 12 тысяч гривен, что является самым распространенным уровнем ожиданий.

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Зарплата в Украине