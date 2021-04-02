Рейтинг инвесторов: какие страны вложили в Украину больше всего

По данным НБУ, крупнейшим иностранным инвестором в Украину является Кипр. Компании, зарегистрированные в этой стране, инвестировали в Украину 14,958 млрд долларов. На втором месте - Нидерланды (10,005 млрд долларов), на третьем - Великобритания (2,953 млрд долларов).

Компании из страны-агрессора вложили в украинскую экономику 1,028 млрд долларов: Россия находится на девятом месте, опережая Польшу (837 млн долларов) и США (710 млн долларов).

На страны ЕС приходится две трети инвестиций (34,979 млрд долларов).