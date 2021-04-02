RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Рейтинг інвесторів: які країни вклали в Україну найбільше

Автор: Олександр Білоус

Накопичені прямі іноземні інвестиції в економіку України станом на 31 грудня 2020 року склали 48,935 млрд доларів. З них інструменти участі в капіталі - 36,848 млрд доларів, боргові інструменти 12,087 млрд доларів.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України (НБУ).

За даними НБУ, найбільшим іноземним інвестором в Україну є Кіпр. Компанії, зареєстровані в цій країні, інвестували в Україну 14,958 млрд доларів. На другому місці - Нідерланди (10,005 млрд доларів), на третьому - Велика Британія (2,953 млрд доларів).

Компанії з країни-агресора вклали в українську економіку 1,028 млрд доларів: Росія знаходиться на дев'ятому місці, випереджаючи Польщу (837 млн доларів) і США (710 млн доларів).

На країни ЄС припадає дві третини інвестицій (34,979 млрд доларів).

Нагадаємо, за даними НБУ, чистий відтік прямих іноземних інвестицій (ПІІ) в Україну за 2020 рік склав 868,2 млн доларів.

Нагадаємо, за даними НБУ, зведений платіжний баланс України за 2020 рік сформувався з профіцитом 2,0 млрд доларів. Це в три рази менше, ніж у 2019 році (6,0 млрд доларів).

Відтік капіталу за фінансовим рахунком (чисте кредитування) у 2020 році становив 4,6 млрд доларів (у 2019 році чистий приплив склав 10,1 млрд доларів) і зумовлювався переважно операціями приватного сектора.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Національний банк УкраїнирейтингКипр
Читайте також
Вперше з 2015 року: НБУ зафіксував відтік іноземних інвестицій з України
Настрої українського бізнесу покращилися до пандемічного рівня
Прогноз погоди