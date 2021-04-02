Рейтинг інвесторів: які країни вклали в Україну найбільше

Накопичені прямі іноземні інвестиції в економіку України станом на 31 грудня 2020 року склали 48,935 млрд доларів. З них інструменти участі в капіталі - 36,848 млрд доларів, боргові інструменти 12,087 млрд доларів.
Про це повідомляється на сайті Національного банку України (НБУ).
За даними НБУ, найбільшим іноземним інвестором в Україну є Кіпр. Компанії, зареєстровані в цій країні, інвестували в Україну 14,958 млрд доларів. На другому місці - Нідерланди (10,005 млрд доларів), на третьому - Велика Британія (2,953 млрд доларів).
Компанії з країни-агресора вклали в українську економіку 1,028 млрд доларів: Росія знаходиться на дев'ятому місці, випереджаючи Польщу (837 млн доларів) і США (710 млн доларів).
На країни ЄС припадає дві третини інвестицій (34,979 млрд доларів).
Нагадаємо, за даними НБУ, чистий відтік прямих іноземних інвестицій (ПІІ) в Україну за 2020 рік склав 868,2 млн доларів.
Нагадаємо, за даними НБУ, зведений платіжний баланс України за 2020 рік сформувався з профіцитом 2,0 млрд доларів. Це в три рази менше, ніж у 2019 році (6,0 млрд доларів).
Відтік капіталу за фінансовим рахунком (чисте кредитування) у 2020 році становив 4,6 млрд доларів (у 2019 році чистий приплив склав 10,1 млрд доларів) і зумовлювався переважно операціями приватного сектора.