Рейтинг інвесторів: які країни вклали в Україну найбільше

За даними НБУ, найбільшим іноземним інвестором в Україну є Кіпр. Компанії, зареєстровані в цій країні, інвестували в Україну 14,958 млрд доларів. На другому місці - Нідерланди (10,005 млрд доларів), на третьому - Велика Британія (2,953 млрд доларів).

Компанії з країни-агресора вклали в українську економіку 1,028 млрд доларів: Росія знаходиться на дев'ятому місці, випереджаючи Польщу (837 млн доларів) і США (710 млн доларів).

На країни ЄС припадає дві третини інвестицій (34,979 млрд доларів).