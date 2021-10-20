НБУ обновил рейтинг банков по количеству отделений

По состоянию на 1 октября 2021 года в Украине насчитывалось 6763 действующих структурных подразделений банков. С начала года их число сократилось на 371 (на 5,2%).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины ( НБУ ).

По данным НБУ, в Украине был 71 действующий банк, и их количество сократилось с начала года на два.

Больше всего отделений по-прежнему в государственных Ощадбанке (1679) и ПриватБанке (1521). Однако эти два банка продолжают активно сокращать свою сеть (на 354 с начала года).

Далее с большим отрывом идет банк с иностранным капиталом Райффайзен Банк (395), государственный Укргазбанк (269). Замыкает пятерку банк с иностранным капиталом УкрСиббанк (255).