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НБУ обновил рейтинг банков по количеству отделений

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Украина, Среда 20 октября 2021 11:43
НБУ обновил рейтинг банков по количеству отделений Фото: Ощадбанк и ПриватБанк сократили еще 350 отделений (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

По состоянию на 1 октября 2021 года в Украине насчитывалось 6763 действующих структурных подразделений банков. С начала года их число сократилось на 371 (на 5,2%).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины (НБУ).

По данным НБУ, в Украине был 71 действующий банк, и их количество сократилось с начала года на два.

Больше всего отделений по-прежнему в государственных Ощадбанке (1679) и ПриватБанке (1521). Однако эти два банка продолжают активно сокращать свою сеть (на 354 с начала года).

Далее с большим отрывом идет банк с иностранным капиталом Райффайзен Банк (395), государственный Укргазбанк (269). Замыкает пятерку банк с иностранным капиталом УкрСиббанк (255).

НБУ обновил рейтинг банков по количеству отделений

Напомним, платежеспособные банки Украины за январь-август 2021 года получили 45,592 млрд гривен прибыли после налогообложения. Рейтинг по прибыльности возглавляет государственный ПриватБанк, который заработал 18,502 млрд гривен.

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