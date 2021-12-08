Рейтинг банків: де українці розмістили найбільше депозитів

Станом на 1 листопада 2021 року в 70 банках-учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб налічувалося 49,3 млн вкладів на суму 629,4 млрд гривень. Дані не враховують інформацію щодо державного Ощадбанку, який не входить до ФГВФО.

Нагадаємо, станом на 1 жовтня 2021 року в Україні налічувалося 6763 діючих структурних підрозділів банков. Найбільше відділень як і раніше в державних Ощадбанку (1679) і Приватбанку (1521). Однак ці два банки продовжують активно скорочувати свою мережу (на 354 з початку року).