Рейтинг банков: где украинцы хранят больше всего сбережений

По состоянию на 1 октября 2021 года в 70 банках-участниках Фонда гарантирования вкладов физических лиц насчитывалось 49,2 млн вкладов на сумму 627,6 млрд гривен. Данные не учитывают информацию по государственному Ощадбанку, который не входит в ФГВФЛ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины (НБУ).

По данным НБУ, больше всего вкладов в государственном ПриватБанке - 248,8 млрд гривен. Количество вкладчиков - 23 млн 52 тысячи. Далее идут банки с иностранным капиталом - Альфа-банк - 46,7 млрд гривен, количество вкладчиков - 2 млн 462 тысяч, Райффайзен Банк - 44,0 млрд гривен, количество вкладчиков - 2 млн 654 тысяч, Укрсиббанк -32,4 млрд гривен, количество вкладчиков - 2 млн 328 тысяч. На пятом месте - частный ПУМБ - 31,0 млрд гривен, количество вкладчиков - 2 млн 495 тысяч.