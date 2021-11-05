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Рейтинг банків: де українці зберігають найбільше заощаджень

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Україна, П'ятниця 05 листопада 2021 13:45
Рейтинг банків: де українці зберігають найбільше заощаджень Фото: українці зберігають у банках-учасниках ФГВФО понад 600 млрд гривень (bank.gov.ua)
Автор: Олександр Білоус

Станом на 1 жовтня 2021 року в 70 банка-учасниках фонду гарантування вкладів фізичних осіб налічувалося 49,2 млн вкладів на суму 627,6 млрд гривень. Дані не враховують інформацію щодо державного Ощадбанку, який не входить до ФГВФО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України (НБУ).

За даними НБУ, найбільше вкладів у Державному ПриватБанку - 248,8 млрд гривень. Кількість вкладників - 23 млн 52 тисячі.

Далі йдуть банки з іноземним капіталом-Альфа-банк - 46,7 млрд гривень, кількість вкладників - 2 млн 462 тисяч, Райффайзен Банк - 44,0 млрд гривень, кількість вкладників - 2 млн 654 тисяч, кількість вкладників -32,4 млрд гривень, кількість вкладників-2 млн 328 тисяч.

На п'ятому місці-приватний ПУМБ - 31,0 млрд гривень, кількість вкладників - 2 млн 495 тисяч.

Рейтинг банків: де українці зберігають найбільше заощаджень

Нагадаємо, станом на 1 жовтня 2021 року в Україні налічувалося 6763 діючих структурних підрозділів банков. Найбільше відділень як і раніше в державних Ощадбанку (1679) і Приватбанку (1521). Однак ці два банки продовжують активно скорочувати свою мережу (на 354 з початку року).

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