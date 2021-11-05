Рейтинг банків: де українці зберігають найбільше заощаджень

Станом на 1 жовтня 2021 року в 70 банка-учасниках фонду гарантування вкладів фізичних осіб налічувалося 49,2 млн вкладів на суму 627,6 млрд гривень. Дані не враховують інформацію щодо державного Ощадбанку, який не входить до ФГВФО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України (НБУ).

За даними НБУ, найбільше вкладів у Державному ПриватБанку - 248,8 млрд гривень. Кількість вкладників - 23 млн 52 тисячі. Далі йдуть банки з іноземним капіталом-Альфа-банк - 46,7 млрд гривень, кількість вкладників - 2 млн 462 тисяч, Райффайзен Банк - 44,0 млрд гривень, кількість вкладників - 2 млн 654 тисяч, кількість вкладників -32,4 млрд гривень, кількість вкладників-2 млн 328 тисяч. На п'ятому місці-приватний ПУМБ - 31,0 млрд гривень, кількість вкладників - 2 млн 495 тисяч.