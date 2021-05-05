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Рейтинг банков по количеству отделений: данные НБУ

Автор: Александр Белоус

По состоянию на 1 апреля 2021 года в Украине насчитывалось 7134 действующих структурных подразделений банков. За I квартал 2021 года их число сократилось на 61 (на 0,9%).

Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ).

По данным НБУ, в Украине насчитывалось 73 действующих банков, и их количество не изменилось за последние три месяца.

Больше всего отделений по-прежнему в государственных Ощадбанке (1797) и ПриватБанке (1684). Далее с большим отрывом идет банк с иностранным капиталом Райффайзен Банк Аваль (396). На четвертом месте УкрСиббанк банк с иностранным капиталом (271). Замыкает пятерку государственный Укргазбанк (270).

Отметим, по данным НБУ, в марте 2021 года продолжилась тенденция на уменьшение количества участников небанковского финансового рынка. В течение месяца количество уменьшилось с 2010 до 2003 небанковских финучреждений.

Прибыль после налогообложения платежеспособных украинских банков в январе-марте 2021 года составила 10,935 млрд гривен. Это в 1,47 раза меньше, чем годом ранее (16,121 млрд гривен).

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