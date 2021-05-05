Рейтинг банків за кількістю відділень: дані НБУ

Станом на 1 квітня 2021 року в Україні налічувалося 7134 діючих структурних підрозділів банків . За I квартал 2021 року їх число скоротилося на 61 (на 0,9%).

За даними НБУ, в Україні налічувалося 73 діючих банків, і їх кількість не змінилася за останні три місяці.

Найбільше відділень, як і раніше, в державних Ощадбанку (1797) і Приватбанку (1684). Далі з великим відривом йде банк з іноземним капіталом Райффайзен Банк Аваль (396). На четвертому місці УкрСиббанк банк з іноземним капіталом (271). Замикає п'ятірку державний Укргазбанк (270).