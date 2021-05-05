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Рейтинг банків за кількістю відділень: дані НБУ

Автор: Олександр Білоус

Станом на 1 квітня 2021 року в Україні налічувалося 7134 діючих структурних підрозділів банків. За I квартал 2021 року їх число скоротилося на 61 (на 0,9%).

Про це свідчать дані Національного банку України (НБУ).

За даними НБУ, в Україні налічувалося 73 діючих банків, і їх кількість не змінилася за останні три місяці.

Найбільше відділень, як і раніше, в державних Ощадбанку (1797) і Приватбанку (1684). Далі з великим відривом йде банк з іноземним капіталом Райффайзен Банк Аваль (396). На четвертому місці УкрСиббанк банк з іноземним капіталом (271). Замикає п'ятірку державний Укргазбанк (270).

Зазначимо, за даними НБУ, в березні 2021 року продовжилася тенденція на зменшення кількості учасників небанківського фінансового ринку. Протягом місяця кількість зменшилася з 2010 до 2003 небанківських фінустанов.

Прибуток після оподаткування платоспроможних українських банків у січні-березні 2021 року склав 10,935 млрд гривень. Це в 1,47 рази менше, ніж роком раніше (16,121 млрд гривень).

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