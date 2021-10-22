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Рейтинг банков по депозитам: где украинцы хранят больше всего сбережений

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Украина, Пятница 22 октября 2021 13:10
Рейтинг банков по депозитам: где украинцы хранят больше всего сбережений Фото: украинцы хранят в банках-участниках ФГВФЛ более 600 млрд гривен (bank.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

По состоянию на 1 сентября 2021 года в 71 банке-участнике Фонда гарантирования вкладов физических лиц насчитывалось 48,6 млн вкладов на сумму 622,9 млрд гривен. Данные не учитывают информацию по государственному Ощадбанку, который не входит в ФГВФЛ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины (НБУ).

По данным НБУ, больше всего вкладов в государственном Приватбанке - 247,2 млрд гривен. Количество вкладчиков - 22 млн 890 тысяч.

Далее идут банки с иностранным капиталом - Альфа-банк - 46,8 млрд гривен, количество вкладчиков - 2 млн 417 тысяч, Райффайзен Банк - 43,3 млрд гривен, количество вкладчиков - 2 млн 586 тысяч, Укрсиббанк -32,8 млрд гривен, количество вкладчиков - 2 млн 330 тысяч.

На пятом месте - частный ПУМБ - 31,6 млрд гривен, количество вкладчиков - 2 млн 479 тысяч.

Рейтинг банков по депозитам: где украинцы хранят больше всего сбережений

По состоянию на 1 октября 2021 года в Украине насчитывалось 6763 действующих структурных подразделений банков. Больше всего отделений по-прежнему в государственных Ощадбанке (1679) и ПриватБанке (1521). Однако эти два банка продолжают активно сокращать свою сеть (на 354 с начала года).

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Национальный банк Украины
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