Рейтинг банков по депозитам: где украинцы хранят больше всего сбережений

По состоянию на 1 сентября 2021 года в 71 банке-участнике Фонда гарантирования вкладов физических лиц насчитывалось 48,6 млн вкладов на сумму 622,9 млрд гривен. Данные не учитывают информацию по государственному Ощадбанку, который не входит в ФГВФЛ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины (НБУ).

По данным НБУ, больше всего вкладов в государственном Приватбанке - 247,2 млрд гривен. Количество вкладчиков - 22 млн 890 тысяч. Далее идут банки с иностранным капиталом - Альфа-банк - 46,8 млрд гривен, количество вкладчиков - 2 млн 417 тысяч, Райффайзен Банк - 43,3 млрд гривен, количество вкладчиков - 2 млн 586 тысяч, Укрсиббанк -32,8 млрд гривен, количество вкладчиков - 2 млн 330 тысяч. На пятом месте - частный ПУМБ - 31,6 млрд гривен, количество вкладчиков - 2 млн 479 тысяч.