Рейтинг банків за депозитами: де українці зберігають найбільше заощаджень

Станом на 1 вересня 2021 року в 71 банку-учаснику фонду гарантування вкладів фізичних осіб налічувалося 48,6 млн вкладів на суму 622,9 млрд гривень. Дані не враховують інформацію щодо державного Ощадбанку, який не входить до ФГВФО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України (НБУ).

За даними НБУ, найбільше вкладів у Державному ПриватБанку - 247,2 млрд гривень. Кількість вкладників-22 млн 890 тисяч. Далі йдуть банки з іноземним капіталом - Альфа-банк - 46,8 млрд гривень, кількість вкладників - 2 млн 417 тисяч, Райффайзен Банк - 43,3 млрд гривень, кількість вкладників - 2 млн 586 тисяч, Укрсиббанк - 32,8 млрд гривень, кількість вкладників - 2 млн 330 тисяч. На п'ятому місці - приватний ПУМБ - 31,6 млрд гривень, кількість вкладників - 2 млн 479 тисяч.