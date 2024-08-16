Рейтинг банків України з прибутку: скільки заробили за півроку

Прибуток банків

Нагадаємо, за даними НБУ, банки наростили прибуток за перше півріччя 2024 року на 16,8% до 79,0 млрд гривень. За даними НБУ, головні фактори прибутковості - збереження високої чистої процентної маржі та майже нульові відрахування до резервів на шкоду від активних операцій.

За уточненими даними, банки України за весь 2023 рік отримали 82,835 млрд. гривень чистого прибутку.

Нагадаємо,платоспроможні банки України за 2022 рік отримали 24,9 млрд. гривень прибутку після оподаткування. Це в 3,1 рази менше, ніж рекордний прибуток 2021 року (77,4 млрд. гривень).