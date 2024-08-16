Рейтинг банков Украины по прибыли: сколько заработали за полгода

Прибыль банков

Напомним, по данным НБУ, банки нарастили прибыль за первое полугодие 2024 года на 16,8% до 79,0 млрд гривен. По данным НБУ, главные факторы прибыльности - сохранение высокой чистой процентной маржи и почти нулевые отчисления в резервы под ущерб от активных операций.

По уточненным данным, банки Украины за весь 2023 года получили 82,835 млрд гривен чистой прибыли.

Напомним, платежеспособные банки Украины за 2022 год получили 24,9 млрд гривен прибыли после налогообложения. Это в 3,1 раза меньше, чем рекордная прибыль 2021 года (77,4 млрд гривен).