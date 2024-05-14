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Банки України показали рекордний прибуток: скільки заробили з початку року

Україна, Вівторок 14 травня 2024 08:45
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Банки України показали рекордний прибуток: скільки заробили з початку року Фото: банки України показали прибуток 40,5 млрд гривень (bank.gov.ua)
Автор: Олександр Білоус

Чистий прибуток після оподаткування платоспроможних українських банків за перший квартал 2024 року склав 40,518 млрд гривень, що на 18% більше, ніж у січні-березні минулого року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України (НБУ).

"Головні фактори зростання прибутковості у річному обчисленні - збільшення відсоткових доходів та значно менші відрахування до резервів під збитки від активних операцій", - йдеться у повідомленні НБУ.

За даними НБУ, доходи банків за січень-березень 2024 року зросли на 16% до 120,710 млрд гривень, при цьому процентні доходи зросли на 25% до 84,944 млрд гривень.

Банки України показали рекордний прибуток: скільки заробили з початку року

Витрати зросли на 14% до 80,192 млрд гривень. Банки скоротили відрахування резервів під майбутні збитки на -1,443 млрд гривень.

Банки України показали рекордний прибуток: скільки заробили з початку року

"Прибуток, який банки генерують сьогодні - це гарантія їхньої стійкості, адже він дозволяє банкам наростити капітал. Крім того, саме достатній капітал - запорука більш жвавого кредитування надалі, ми вже бачимо таку тенденцію", - наголосила перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова.

Водночас оновлено дані про річний прибуток банків за 2023 рік: уточнений річний показник прибутку банківської системи - 83,2 млрд гривень. Уточнення оперативних даних обумовлено донарахуванням окремими банками податку на прибуток на 3,2 млрд гривень. В результаті річна сума нарахованого банками податку на прибуток за 2023 рік становила 76,6 млрд гривень.

Прибуток банків

В Україні було ухвалено закон про підвищення податку з банків з 18% до 50% у 2023 році. Починаючи з 2024 року, буде ставка 25%. У грудні 2023 року банки донарахували річну суму податку на прибуток за результатами 2023 року загалом за підвищеною ставкою 50%.

Нагадаємо, платоспроможні банки України за 2022 рік отримали 24,9 млрд гривень прибутку після оподаткування. Це в 3,1 раза менше, ніж рекордний прибуток 2021 року (77,4 млрд гривень).

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