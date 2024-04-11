Рейтинг банків із прибутку: скільки заробили з початку року

За даними НБУ, на другому та третьому місцях державні Ощадбанк (2,465 млрд гривень) та Укрексімбанк (1,959 млрд гривень), на четвертому – банк іноземних банківських груп Райффайзен Банк – 1,683 млрд гривень, на п'ятому державний Украгазбанк – 1,561 млрд гривень.

За даними НБУ, 57 із 63 банків отримали прибуток на суму 26 млрд гривень, а вісім банків показали збитки на 100 млн гривень.

Прибуток банків

Нагадаємо, платоспроможні банки України за 2023 рік отримали 86,545 млрд гривень прибутку після оподаткування.

В Україні було ухвалено закон про підвищення податку з банків з 18% до 50% у 2023 році. Починаючи з 2024 року, буде ставка 25%.

У грудні 2023 року банки донарахували річну суму податку на прибуток за результатами 2023 року загалом за підвищеною ставкою 50%.

Лише за грудень банки сплатили 47,3 млрд гривень податку, що суттєво знизило прибутковість банків за підсумками року.

Нагадаємо, платоспроможні банки України за 2022 рік отримали 24,9 млрд гривень прибутку після оподаткування. Це в 3,1 раза менше, ніж рекордний прибуток 2021 року (77,4 млрд гривень).