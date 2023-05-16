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Рейтинг банків із прибутку: скільки заробили з початку року

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Україна, Вівторок 16 травня 2023 08:38
Рейтинг банків із прибутку: скільки заробили з початку року Фото: рейтинг прибутковості банків очолив ПриватБанк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Платоспроможні банки України за січень-березень 2023 року отримали 34,056 млрд гривень прибутку після оподаткування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України (НБУ).

Рейтинг із прибутковості очолює державний ПриватБанк, який заробив 16,043 млрд гривень.

За даними НБУ, на другому місці ще один державний банк - Ощадбанк (2,089 млрд гривень).

Далі йдуть банки іноземних банківських груп Райффайзен Банк - 2,061 млрд гривень та Укрсиббанк - 1,747 млрд гривень та приватний ПУМБ - 1,545 млрд гривень.

Рейтинг банків із прибутку: скільки заробили з початку року

За даними НБУ, 60 із 65 банків отримали прибуток на суму 34,096 млрд гривень, а 5 банків показали збитки на 39,8 млн гривень.

Нагадаємо, платоспроможні банки України за 2022 рік отримали 24,716 млрд гривень прибутку після оподаткування. Це в 3,1 рази менше, ніж рекордний прибуток 2021 року (77,376 млрд гривень).

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банки Національний банк України
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