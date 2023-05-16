Рейтинг банків із прибутку: скільки заробили з початку року

Платоспроможні банки України за січень-березень 2023 року отримали 34,056 млрд гривень прибутку після оподаткування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України (НБУ).

Рейтинг із прибутковості очолює державний ПриватБанк, який заробив 16,043 млрд гривень. За даними НБУ, на другому місці ще один державний банк - Ощадбанк (2,089 млрд гривень). Далі йдуть банки іноземних банківських груп Райффайзен Банк - 2,061 млрд гривень та Укрсиббанк - 1,747 млрд гривень та приватний ПУМБ - 1,545 млрд гривень. За даними НБУ, 60 із 65 банків отримали прибуток на суму 34,096 млрд гривень, а 5 банків показали збитки на 39,8 млн гривень.