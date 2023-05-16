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Рейтинг банков по прибыли: сколько заработали с начала года

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Украина, Вторник 16 мая 2023 08:38
Рейтинг банков по прибыли: сколько заработали с начала года Фото: рейтинг прибыльности банков возглавил ПриватБанк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Платежеспособные банки Украины за январь-март 2023 года получили 34,056 млрд гривен прибыли после налогообложения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины (НБУ).

Рейтинг по прибыльности возглавляет государственный ПриватБанк, который заработал 16,043 млрд гривен.

По данным НБУ, на втором месте еще один государственный банк - Ощадбанк (2,089 млрд гривен).

Далее идут банки иностранных банковских групп Райффайзен Банк - 2,061 млрд гривен и Укрсиббанк - 1,747 млрд гривен и частный ПУМБ - 1,545 млрд гривен.

Рейтинг банков по прибыли: сколько заработали с начала года

По данным НБУ, 60 из 65 банков получили прибыль на сумму 34,096 млрд гривен, а 5 банков показали убытки на 39,8 млн гривен.

Напомним, платежеспособные банки Украины за 2022 год получили 24,716 млрд гривен прибыли после налогообложения. Это в 3,1 раза меньше, чем рекордная прибыль 2021 года (77,376 млрд гривен).

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