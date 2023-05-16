Рейтинг банков по прибыли: сколько заработали с начала года

Платежеспособные банки Украины за январь-март 2023 года получили 34,056 млрд гривен прибыли после налогообложения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины (НБУ).

Рейтинг по прибыльности возглавляет государственный ПриватБанк, который заработал 16,043 млрд гривен. По данным НБУ, на втором месте еще один государственный банк - Ощадбанк (2,089 млрд гривен). Далее идут банки иностранных банковских групп Райффайзен Банк - 2,061 млрд гривен и Укрсиббанк - 1,747 млрд гривен и частный ПУМБ - 1,545 млрд гривен. По данным НБУ, 60 из 65 банков получили прибыль на сумму 34,096 млрд гривен, а 5 банков показали убытки на 39,8 млн гривен.