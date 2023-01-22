Рейс Ryanair з Польщі аварійно сів в Греції через повідомлення про бомбу

Літак ірландської авіакомпанії Ryanair, який летів із Польщі, повідомив про бомбу на борту й у супроводі грецьких винищувачів F-16 попрямував до Афінського міжнародного аеропорту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Newsbomb .

Повідомляється, що Boeing 738 компанії Ryanair благополучно приземлився в Афінському міжнародному аеропорту. Проводиться швидка евакуація пасажирів та членів екіпажу. Літак супроводжувала пара грецьких винищувачів F-16, які після його приземлення повернулися на свою авіабазу поблизу міста Волос.

Boeing 738, що виконував регулярний рейс, прямував до Афін з польського міста Катовіце.

Згідно з інформацією правоохоронних органів, в афінському аеропорту літак перевірятиме підрозділ поліції, який спеціалізується на вибухових пристроях.