Рейс Ryanair из Польши аварийно сел в Греции из-за сообщения о бомбе
Самолет ирландской авиакомпании Ryanair, летевший из Польши, сообщил о бомбе на борту и в сопровождении греческих истребителей F-16 направился в Афинский международный аэропорт.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Newsbomb.
Сообщается, что Boeing 738 компании Ryanair благополучно приземлился в Афинском международном аэропорту. Проводится скорая эвакуация пассажиров и членов экипажа. Самолет сопровождала пара греческих истребителей F-16, после его приземления вернувшихся на свою авиабазу вблизи города Волос.
Boeing 738, выполнявший регулярный рейс, направлялся в Афины из польского города Катовице.
Согласно информации правоохранительных органов, в афинском аэропорту самолет будет проверять подразделение полиции, специализирующееся на взрывных устройствах.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что самолет компании Ryanair, на борту которого находился основатель Telegram-канала Nexta Роман Протасевич, совершил экстренную посадку в аэропорту Минска. О взрывном устройстве, якобы находившемся на борту самолета, экипажу сообщили белорусские диспетчеры.
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